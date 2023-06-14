Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню, тоді як США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв’язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.Навчання Китаю у Східно-Китайському морі збігаються з чотиристоронніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі, які розпочалися у п’ятницю за участю США, Японії, Канади та Франції.Китай проводить серію військових навчаньКитай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йдеться про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.Також раніше Російська Федерація та Китай домовилися про спільні військові навчання. Очікується, що вони пройдуть уже цього року.Крім того, в ході навчань китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію в Тайванській протоці. Судно мало не зіткнулося з американським есмінцем Chung-Hoon.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.