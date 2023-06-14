Гороскоп розповість про два знаки Зодіаку, на яких до кінця червня 2023 року несподівано обрушиться слава. Астрологи дали поради, як скористатися цими подарунками долі.Про це пише Meta.Лев (з 23 липня до 21 серпня)Астрологи кажуть, що на Левів чекає на змагання з конкурентами за те, щоб довести своє лідерство.Порада вам: якщо вам вдасться зосередитися на справах, ви зможете здобути славу. Головне — впевнено йти до своєї мети. Коротка характеристика знакаСтихія Лева — вогонь, символ — лев у вогні. Покровителем цього знака Зодіаку є Сонце. Камені-талісмани: бурштин, алмаз, смарагд, рубін, топаз і хризоліт.Один із найбільш самовпевнених знаків. Основні риси характеру, які відрізняють Левів від решти знаків Зодіаку: енергійність, душевність, марнославство, гордість, рішучість та упертість.Скорпіон (з 23 жовтня до 23 листопада)Від Скорпіонів зірки чекають на нетипову поведінку, вміння налагоджувати зв’язки з партнерами та роботи в команді.Для норовливих представників цього знаку це означає переступити через себе. Однак якщо вони це зроблять, то на них чекає успіх і слава. Коротка характеристика знакаСтихією знака є вода. Його символ у різні епохи по-різному бачився, зображується він головним чином як скорпіон, аспид, змія. Камені-талісмани: синій сапфір, опал, аквамарин, рубін.Людина, народжена під знаком Скорпіона, — це воїн, причому нерідко він кидається в бій, навіть не попередивши про це оточуючих. Скорпіон не любить пустопорожніх слів, є дуже правдивим та об’єктивним в оцінюванні.Раніше ми писали, під якими знаками Зодіаку народжуються наймудріші жінки.Також читайте, з яких жінок за знаком Зодіаку виходять найнестерпніші свекрухи.