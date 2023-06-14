Соціальні виплати від держави будуть в Україні формувати і виплачувати за новим принципом. Над цим питанням наразі працюють в Міністерстві соціальної політики.Анонсувала зміни міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час телемарафону.Соціальну допомогу виплачуватимуть по-новомуКілька видів соціальних виплат об’єднають, а також перевірять їх на цільовість. Це планують зробити в рамках розроблення Соціального кодексу України.За словами посадовиці, наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди й підвиплати. Часто вони настільки мізерні, що не вирішують жодних проблем.»Тому від такого механізму потрібно відходити й уніфікувати всі виплати, пов’язані з бідністю, об’єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв.Окрім цього, паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності», — додала чиновниця.Уже до кінця цього року буде оптимізована і спрощена частина соціальних допомог, які 2024-го року сплачуватимуться по-новому.Що таке Соціальний кодекс УкраїниЦей проект був анонсований Урядом на початку року. Його мета — адресна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.»На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини», — сказав під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.Раніше ми писали, що пільги на отримання комунальних послуг в Україні можуть забрати.Також читайте, що в ПФУ зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки.