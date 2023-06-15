Російська окупаційна армія, вночі 15 червня, атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами.Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.Під час повітряної тривоги в Одеській області лунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, Російська Федерація випустила 13 «шахедів».В ОВА зазначають, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.Нічна атака РФ по УкраїніВійська РФ останніми тижнями часто завдають комбінованих ударів по території України. 15 червня, двічі за ніч в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.Серія потужних вибухів пролунала в Харкові. Також, вибухи під час повітряної тривоги лунали в Одесі та Кривому Розі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.