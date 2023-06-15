У тимчасово окупованому Росією Криму ППО окупантів, нібито, збила 9 безпілотників, вночі 15 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого «главу» Криму Сергія Аксьонова в Telegram. Росіянин заявив, що вночі та вранці 15 червня, над Кримом було зафіксовано 9 БПЛА, сили протиповітряної оборони Російської Федераці, буцімто, збили 6 з них, а ще 3, нібито, були посаджені засобами РЕБ. «Один безпілотник здетонував у Червоногвардійському районі, село Докучаєве», — заявив Аксьонов. «Бавовна» в КримуОстаннім часом окупаційна влада Криму все частіше почала заявляти про роботу ППО та атаки дронів. На тимчасово окупованому півострові побільшали випадки вибухів чи стрілянин.Зокрема, 13 червня, чули гучний вибух у Кіровському районі. А 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.