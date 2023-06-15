17 музичних видавців подали спільний судовий позов на Twitter. Вони звинувачують компанію в створенні умов для порушення авторських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Члени Національної асоціації музичних видавців, включаючи Sony Music Publishing, BMG Rights Management і Universal Music Publishing Group, вимагають відшкодування понад 250 мільйонів доларів США за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.Позивачі звявляють, що Twitter заохочує порушення авторських прав користувачами, що збільшує залученість і доходи від реклами, водночас надаючи йому несправедливу перевагу перед платформами, які платять за музичні ліцензії (TikTok, Facebook, YouTube).У позові йдеться, що порушення посилилися після того, як Ілон Маск купив Twitter. Twitter після купівля Ілоном МаскомВ жовтні 2022 року Маск викупив компанію та соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Після цього почались масштабні скорочення штату, які, в тому числі, призвели і до численних збоїв у роботі соцмережі.Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором Twitter повідомила, що після купівлі соцмережі Ілоном Маском її вартість впала втричі.Також, Twitter можуть заблокувати на території Європейського Союзу через невідповідність європейським правилам щодо боротьби з дезінформацією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.