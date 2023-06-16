Українські військові знищили протягом доби два іранські ударні дрони «Шахед», які російські окупанти застосовували для нічної атаки, а також перед цим збили інші типи безпілотників противника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.Зазначається, що 2 баражуючі боєприпаси (іранські дрони «Shahed-136/131») були ліквідовані вночі на південному напрямку, а саме в Миколаївській області.Крім того, за минулу добу силами та засобами ППО ЗСУ було знищено ворожий ударний дрон «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та один БПЛА не встановленого типу.»Авіацією Повітряних Сил минулої доби 15 червня вчинено десять групових авіаударів за позиціями російських окупаційних військ», — передали у Повітряних силах.Атаки дронів по УкраїніРосійські загарбники для своїх повітряних атак по українських містах, крім ракет, активно застосовує іранські ударні дрони типу «Шахед». Цієї ночі окупанти під час чергової атаки випустили 2 дрони-камікадзе, які були збиті.Під час минулої масовано атаки в Одеській області ППО ЗСУ знищена всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.Тоді загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.