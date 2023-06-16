Росія для чергової атаки України використала дрони-камікадзе типу Shahed цієї ночі. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були збиті.Про це 16 червня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.»Цієї ночі Російська Федерація зробила черговий авіаційний удар по Україні — задіяла 2 іранські ударні БпЛА типу «Shahed»», — йдеться у заяві.Усі дрони противника були виявлені та успішно знищені нашою ППО, додали у військовому командуванні.Нагадаємо, що близько півночі в південних, а також північних областях України було оголошено повітряну тривогу, і в командуванні Повітряних сил повідомили про групу ударних безпілотників противника, а також попередили про загрозу ракетних атак.Втім, незабаром тривога була скасована.Нічні атаки по УкраїніВійська РФ минулої ночі завдали удару по Україні, використовуючи ракети та «Шахеди». Так, в Одеській області нашою ППО були знищені всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.Загалом тоді окупанти випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.