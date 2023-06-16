На півдні канадської провінції Манітоба зіштовхнулись пасажирський автобус та вантажівка, загинуло 15 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.Аварія трапилась неподалік міста Карбері. В автобусі, що прямував до місцевого казино, знаходилось 25 людей, переважно літнього віку. В результаті зіткнення 15 людей загинуло, ще десятеро отримали поранення і були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. Водії ж обох транспортних засобів вижили і отримують медичну допомогу.Поліція вивчає місце ДТП, але поки не знає хто був винуватцем аварії.Ситуація в КанадіОстаннім часом в Канаді вирують лісові пожежі, які досі не вдалося приборкати. До гасіння залучили навіть збройні сили. Зазначається, що в деяких місцях висота вогню сягає 100 метрів.Наслідки пожежі можуть відчути на собі мільйони людей, а в Нью-Йорку їх змогли і побачити — нещодавно місто огорнув помаранчевий туман.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.