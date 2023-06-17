Сніданок є дуже важливим прийомом їжі, адже він «задає тон» на весь день. Саме помилки під час ранкового прийому їжі можуть привести до негативних наслідків.Про те, які помилки та продукти на сніданок можуть призвести до проблем зі здоров’ям, розповіла нутриціолог Віра Курин у своєму Instagram.КаваКава натще підвищує рівень кортизолу (гормону стресу). Також може виникнути відчуття тривожності. До цього ж цей напій підвищує кислотність шлунка, що може призвести до виразок та гастриту.Каші швидкого приготуванняПерероблені злаки — це всього-на-всього швидкі вуглеводи, які підвищують рівень цукру в крові. Снідаючи подібними кашами, ви можете мати підвищений апетит весь день, таким чином виникає ймовірність переїдання.Бутерброди з ковбасою та сиромКовбаси та білий хліб — це «порожні» продукти з високою калорійністю. Білий хліб або батон — це швидкий вуглевод, а ковбаса та промисловий сир — це продукти, багаті на консерванти та барвники.До цього ж вони буквально не мають достатню кількість поживних речовин, необхідних для організму: білки, жири, вітаміни та мінерали. Такий сніданок не принесе жодної користі для вашого організму.Солодкі граноли та випічкаГранола, мюслі, пластівці з кукурудзи з додаванням цукру, готова випічка — це швидкі вуглеводи, які через півгодини перетворяться в організмі на глюкозу і через короткий проміжок часу ви знову захочете їсти.Свіжовижаті фруктові сокиФреш із фруктів — це сік без харчових волокно, що перетворюється на концентрат чистого цукру та фруктози в склянці.Сік на голодний шлунок перевантажує травну систему і може порушити баланс мікрофлори в шлунково-кишковому тракті, що мож.е в майбутньому призвести до гастриту.Не снідати зовсімСніданок допомагає зарядитися енергією для майбутнього дня, тому, пропускаючи його, ви втрачаєте необхідний заряд бадьорості. Також це збільшує ймовірність того, що ви будете переїдати увечері, а це може призвести до появи зайвої ваги. Раніше ми розповідали, якими продуктами можна заїдати стрес.Також читайте, топ-10 помилок під час сніданку, через які ви набираєте зайву вагу.