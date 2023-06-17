Сьогодні, 17 червня, православна церква вшановує пам’ять святого Митрофана.Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, хто має День ангела і всі традиції наших предків — у матеріалі Styler.У чому суть святаВідомо, що Митрофан був патріархом Константинопольським, який жив за часів Костянтина Великого. Він став відомий завдяки своїй мудрості та праведному життю.У народі Митрофана називали «гнійником». Справа в тому, що з цього дня на поля починали вивозити гній. Гній вивозили на парове поле, те, на якому цього року не сіють. Вважалося, що необхідно удобрити землю саме цього дня, тоді вдасться зібрати добрий урожай.Головні прикмети на день Митрофана Якщо на Митрофана почався дощ, то він йтиме ще 2-3 дні. Душно під час сходу сонця — до погіршення погоди Північно-західний вітер — до негоди Східний вітер обіцяє повальні хвороби Веселка на сході — на хорошу погоду, на заході — на дощ Якщо квіти підсилюють свій запах — дощ підеДо речі, сон із 16 на 17 червня віщий. Він почне збуватися за дев’ятнадцять днів.Що не можна робити 17 червня Заборонено виконувати важку роботу у будинку. Не можна мити чи фарбувати волосся, робити стрижку. Небажано рвати квіти.17 червня День ангела відзначають : Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.Молитва святителю МитрофануО святителе, отче Митрофане! Прийми це мале моління від нас, грішних рабів Божих (імена), що до тебе вдаються, і теплим твоїм заступництвом вмоли Господа і Бога нашого, Ісуса Христа, бо нехай милостиво поглянувши на нас, подасть нам гріхів наших вільних і мимовільних прощення і позбавить нас від бід, печалей, скорбот і хвороб душевних і тілесних, які нас тримають; нехай подасть вся на користь справжнього житія нашого; нехай дарує нам покінчити життя це дочасне в покаянні і нехай сподобить нас, грішних і недостойних, Небесного Царства Свого, щоб з усіма святими славити Його нескінченне милосердя, з Отцем і Святим і Животворним Його Духом, на віки віків. Амінь. Читайте також, які свята ми відзначимо у липні 2023 року, і чи буде додатковий вихідний на нове свято.Крім того, дізнайтеся про церковні свята червня 2023 року.