Сьогодні дощі пройдуть на заході, сході України та у Дніпропетровській області. При чому погіршення погоди знизить температуру повітря лише на заході, до +24.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Дощі з грозами пройдуть у західних областях (там крутитиметься атмосферний фронт), місцями на сході України і у Дніпропетровській області», — розповіла вона.Синоптик попередила, що дощі супроводжуватимуться часом грозами, а при грозах може «рвонути» вітер. В інших регіонах буде сухо.Впродовж дня передбачається +25…+30 градусів, на заході повітря буде більш свіже — +19…+24 градуси.У Києві сьогодні буде сонячно, сухо та спекотно — +27…+29 градусів.Для довідкиЯкою буде погода у неділю?У неділю, як розповіла Діденко, дощі втримаються знову на заході України, на сході пройдуть лише у Донецькій області.»А ще додадуться до вологого списку південні області та Крим», — додала вона.У Києві погода нічим не відрізнятиметься від сьогоднішньої. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.