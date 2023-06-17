В тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу страйкують через тривалі затримки у виплаті зарплат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.В ЦНС пояснили, що через незаконну мобілізацію місцевих на окупованих територіях виник дефіцит робочих чоловіків.»Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей», — зазначили в спротиві.Найгірша ж ситуація в Донецькій області, де водіям водоканалу не виплачують зарплатню вже понад два місяці. Тому вони оголосили страйк.»Загалом, ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%», — додали в ЦНС.Ситуація в МаріуполіМаріуполь був однією з головних цілей РФ з початку вторгнення. Українські захисники героїчно боронили його, але в травні 2022 року місто було повністю окуповане.Наразі Маріуполь виконує функцію точки базування загарбників, там будують оборонні споруди, розташовують склади тощо. Наприклад зараз стало відомо, що росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрямок та Вугледар, тому вирішили розчистити колію до порту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.