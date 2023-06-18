Міністр оборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня матиме розмову із ізраїльським колегою Йоавом Галантом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.За даними видання, ініціатором розмови є керівник Міноборони США Ллойд Остін. Неназвані ізраїльські чиновники повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.Допомога Україні від ІзраїлюНа початку травня Україна отримали від Ізраїлю радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Ізраїль проводять перемовини на різних рівнях та з різним керівництвом. Це відбувається як на публічних, так і не публічних зустрічах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.