Російська окупаційна армія, вночі 18 червня, атакувала Дніпропетровську область іранськими дронами типу «Шахед».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Сили протиповітряної оборони України збили два безпілотних літальних апарати «Шахед», які росіяни випустили по Дніпропетровській області.Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що БПЛА були знищені в Криворізькому районі підрозділом ПВК «Схід».Обстріли Дніпропетровської областіРосійські загарбники атакують Дніпропетровську область ледь не щодня. В ніч проти 17 червня артилерією обстрілювали Нікопольський район. Під час нічних атак під ворожим вогнем опинилося місто Нікополь та Марганецька громада. Вночі 15 червня, в небі Дніпропетровської області воїни ПВК «Схід» знищили 5 ударних дронів типу «Shahed-131/136».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.