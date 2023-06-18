У кількох тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області сьогодні вночі, 18 червня, пролунали вибухи. Повідомляється про детонацію на складах російських військ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Так, у селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області вже кілька годин продовжуються вибухи на території елеватора, у повітря піднімається дим. За попередніми даними, зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю. Крім того, повідомляється про вибухи у Лазурному Скадовського району Херсонської області у районі дитячого табору «Сонячний».Вибухи на окупованій частині Херсонської областіОкупанти регулярно зазнають обстрілів на узбережжі Азовського та Чорного морів. Це спричиняє паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удари нібито завдаються системами HIMARS та британськими ракетами Storm Shadow.Так раніше українським військовим вдалося знищити групу окупантів на Арабатській Стрілці в Генічеському районі. Більше того, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.Також 10 червня вибухи чули у Залізному Порту. Передбачається, що внаслідок обстрілу зруйновано готель «Позитив».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.