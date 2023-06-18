Громадяни України, в яких дитина народилася за кордоном, можуть оформити їй закордонний паспорт без повернення в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.Чи обов’язкова присутність дитини?Присутність дитини не обов’язкова. Але в такому разі необхідно мати з собою фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого образу обличчя.Якщо у дитини іноземне свідоцтво про народження?Необхідно зробити офіційний переклад і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля.Що робити, якщо паспорт матері протерміновано або не вклеєна фотокартка?Можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном потрібно звертатися саме до центрів «Паспортний сервіс».Якщо батько дитини — іноземець?Необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення — 3 місяці. З цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах «Паспортний сервіс».Яка вартість оформлення?Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як і дорослого. У підрозділах Міграційної служби це 856 гривень або 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри «Паспортний сервіс» додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться залежно від країни.Де є паспортні серрвісиОбміняти та оформити паспорти, а також обміняти водійські посвідчення можна у: Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав); Туреччині (Стамбул); Словаччині (Братислава); Чехії (Прага); Німеччині (Берлін); Іспанії (Мадрід).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.