У північному індійському штаті Уттар-Прадеш і прилеглому до нього Біхар через сильну спеку за останні три дні загинули 98 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua. За даними метеорологічного департаменту Індії максимальна температура в деяких частинах країни в п’ятницю та суботу становила 42,2 градуса за Цельсієм.За останні три дні до районної лікарні в Баллі потрапило щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржилися на лихоманку, задишку та інші ускладнення зі здоров’ям через тепловий удар.В Уттар-Прадеш через спекотну погоду загинули 54 людини, а в Біхарі – 44.Екстремальна спека в світіВ ході останнього наукового дослідження, проведеного вченими з Великобританії, були ідентифіковані країни, які мають найвищий ризик зазнати аномально високих температур у зв’язку з глобальним потеплінням та передбаченнями щодо поширення екстремальних хвиль спеки.Дослідники вважають, що хвилі тепла стають дедалі частішими в умовах зміни клімату та здатні «привести до тисяч додаткових смертей». Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.