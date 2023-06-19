Щоб приготувати смачний суп, не обов’язково закладати в каструлю купу м’яса чи інших дорогих добавок. Є недорогі та швидкі способи нагодувати сім’ю відмінною першою стравою.Про них читайте нижче у матеріалі Styler.Додайте яйцяЯкщо у вас вкрай мало часу, варто закинути в каструлю мінімальний набір овочів: картопля, морква, цибуля. Можна додати недорогу крупу (пшеничну, ячну, вівсянку), а також лавровий лист для аромату.Коли овочі будуть готові, додайте круто зварені і дрібно нарубані або натерті яйця. На трилітрову каструлю достатньо чотирьох середніх яєць.Яйця зроблять текстуру супу більш кремовою, а смак — насиченим.Вершкове масло врятує будь-який супЯкщо ви не впевнені в наваристості першої страви, або на смак ніби «чогось не вистачає», додайте скибочку вершкового масла.Його потрібно покласти наприкінці варіння. Коли масло розчиниться, суп можна буде вимикати. Якщо є зелень, то у поєднанні з маслом — це буде чудово.Масло дасть супу вершковий смак та приємний аромат.До речі, перший і другий спосіб можна об’єднати, додавши масло і яйця, тоді суп перетвориться на кулінарний шедевр.

Декілька варених яєць врятують будь-який суп (фото: freepik)Бульйонний кубикЯкщо немає м’яса, або часу його варити, в суп можна додати бульйонний кубик або овочеву приправу для перших страв.У крайньому разі врятувати суп можна за допомогою пакетиків приправи з макаронів швидкого приготування. Такі часто-густо залишаються і лежать непотрібними.До речі, макарони швидкого приготування також «зроблять» смак та текстуру супу. Просто помніть їх у пакеті і закиньте в каструлю, проваривши потім ще пару хвилин.Засмажка вирішуєНу і як же без класичного підсилювача смаку будь-якого супу — цибулевої засмажки. Обсмажте дрібно нарізану цибулину на соняшниковій олії (а краще вершковому маслі) до золотистості і додайте в суп наприкінці варіння.Особливо смачним із засмажкою виходить гречаний суп. Раніше ми писали про ідеальний час для варіння яєць нам’яко.Крім того, читайте, як приготувати омлет, щоб вийшло, наче у французькому ресторані.