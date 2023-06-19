Невдалі запуски військового розвідувального супутника Північна Корея вважає «найсерйознішою невдачею».Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.Під час засідання 8-го Центрального комітету Трудової партії КНДР робітникам наказали проаналізувати невдалий запуск військового супутника та підготуватися до іншого найближчим часом.Запуск Північною Кореєю «супутника-шпигуна»Під час першої спроби вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник «Malligyong-1», використовуючи ракету нового типу «Chollima-1» Пхеньян зазнав невдачі. Ракета впала в море. 16 червня її фрагмети дістали південнокорейські військові із дна Жовтого моря.За даними ЗМІ, Північна Корея прагне за допомогою «супутника-шпигуна» стежити за військовою діяльністю США. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.