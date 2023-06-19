Російська окупаційна армія вночі, 19 червня, атакувала Одеську область ракетами «Калібр».Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.»З акваторії Чорного моря в Одеську область летіли 4 калібри», — зазначив Братчук.Він додав, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони України. Нічна російська атакаВночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги.У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет та дронів росією на Україну. Повідомлялось про роботу ППО. Вибухи лунали в Одесі та Запоріжжі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.