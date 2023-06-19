Українські військові знищили чотирьох ворожі безпілотники у небі Дніпропетровської області сьогодні вночі, 19 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.»Вночі наші повітряні сили знищили чотири безпілотники над областю. Ймовірно, 3 «Шахеди» та 1 «Орлан». Дякую нашим захисникам неба з ПвК «Схід», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.Нічна російська атакаВночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет і дронів .Сили ППО в Одеській області знищили 4 крилаті ракети «Калібр», якими окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря.Також вибухи були чутні в Запоріжжі, але, за повідомленнями місцевої влади, в обласному центрі вночі жодних подій не зафіксовано.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.