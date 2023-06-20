Сьогодні, 20 червня, православні віруючі вшановують пам’ять священномученика Феодота Анкірського.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.У чому суть святаСвятий Федот завжди стояв на захисті всіх, хто може потрапити в біду, а також допомагає всім, хто попросить отримати заступництво їхнього особистого Ангела-Хранителя.Федот був вартовим на межі миру живих та світу духів. З цього дня наші пращури вже спокійно купалися в річках та озерах, бо лісові духи з цього дня залягали на дно. А Федот стежить, щоби ніхто з них не порушив закон і не стягнув людину на дно. Він ходить біля берегів річок та озер зі срібним серпом і обрізає волосся русалкам. У це вірили наші предки.Прикмети на Федота З 20 червня можна спокійно купатися у будь-яких водоймах – утоплення нікому не загрожує. Якщо почуєш, як грім загримить, то чекай на дуже тривалу негоду. А якщо горобці купаються в пилу, то варто чекати на похолодання. Хто сьогодні у свого Ангела допомоги попросить, тому Ангел Охоронець її обов’язково надасть.Що не можна робити 20 червня Цього дня не можна працювати. Не можна займатися рукоділлям та прибиранням. Не можна купатися у водоймах. Не лихословте і не вживайте алкоголь.У кого сьогодні є іменини: Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.Змова на ФедотаЗмова, щоб Федот провів до особистого Ангела, і ангел Хранитель почув, обдарувавши своїм покровительством.Станьте біля кромки води і промовте:»Федот, Федот, відкрий мені на Небеса прохід. Дай мені з моїм Ангелом побачитись і особисто йому поклонятися». Читайте також, які свята ми відзначимо у липні 2023 року, і чи буде додатковий вихідний на нове свято.Крім того, дізнайтеся про церковні свята червня 2023 року.