Яйця з настанням літа «впали» в ціні майже вдвічі. Зараз ціни стартують від 30 грн за десяток, якщо купувати нефасований продукт. Але вартість в магазинах варіюється, крім того покупцеві пропонуються кілька категорій яєць в залежності від розміру.Дізнайтеся в матеріалі Styler, в яких магазинах купувати яйця найвигідніше.По чому яйця в УкраїніНайдешевші яйця можна знайти в Еко-Маркеті, там пропонується ціна 2,99 грн за одну штуку.У Форі одне яйце коштує 3,49 грн, в АТБ просять 3,58 грн, в «Ашані» — 3,60 за 1 штуку, а у «Варусі» — 3,99 грн.В інших мереживних магазинах пропозиція яєць поштучно відсутня, є лише в упаковках по 10-15 штук, але ціна на них відповідно вища, від 50 грн за десяток.*Моніторинг цін проводився 19 червня 2023 року.В чому різниця між яйцями С0 і С1Згідно з ДСТУ 5028:2008. «Яйця курячі харчові технічні умови (33861)», продукція ділиться на кілька категорій. Яйця бувають різних класів і типів — дієтичні, extra (для експорту) і навіть «переробні».На прилавки ж магазинів найчастіше потрапляє яйце класу «харчове столове». Буква «С» — це скорочення слова «столове». А от цифра (від 0 до 2) позначає розмір яйця.Найчастіше серед яєць, що пропонуються в магазинах поштучно, зустрічаються яйця з цифрами 0 і 1. Так от «0» — крупніші (від 63 до 72,9 г), «1» — дрібніші (від 53 до 62,9 г). Бувають також і яйця 2-ї категорії — вони ще менші (від 45 до 52,9 г).Цікаво, що на полиці з поштучними яйцями можна зустріти С1 і С0 поруч і в одну й ту ж ціну. Тому звертайте увагу на маркування на кожному яйці, і якщо побачили С0 — вибирайте саме їх.А от купувати коричневі чи білі — справа індивідуальна. Колір шкаралупи на смак і користь яйця точно не впливає.Важливо!Купуйте яйця тільки в надійних продавців, де проводиться санітарно-епідеміологічний контроль, а не в «бабусь» домашні. Вони можуть вам видатися смачними, проте з таким десятком ви можете принести додому збудника тяжкої хвороби — сальмонелу. Дізнайтеся також, в чому різниця в маркуванні яєць і що значать всі цифри та букви, якими позначають цей товар.Також читайте, за скільки хвилин варяться яйця нам’яко.