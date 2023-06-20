Львів зазнав ворожої повітряної атаки в ніч проти 20 червня, і російські загарбники завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в місті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.Внаслідок ворожої атаки у Львові, на щастя, постраждалих немає.»Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали», — розповіли чиновник.Також він додав, що на місці пригоди була пожежа, і зараз там продовжують працювати всі екстрені служби.Нічна повітряна атака 20 червняЦієї ночі РФ зробила чергову атаку по містах України, із застосуванням ударних дронів «Шахед» і ракет. У Повітряних силах попереджали також про загрозу використання противником балістичних ракет під час атаки.Майже у всіх областях була оголошена повітряна тривога. У різних регіонах повідомляли про роботу протиповітряної оборони, зокрема стало відомо про роботу ППО у Києві та області.Крім того, в кількох областях чули вибухи, зокрема вони прогриміли у Запоріжжі. Там війська РФ атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.