Російські війська в чергове влаштували обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області. Цього разу окупанти били з важкої артилерії Мировською громадою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.Внаслідок ворожих ударів по населених пунктах ОТГ обійшлося, на щастя, без жертв.»Вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив із важкої артилерії. Пройшло без жертв», — написав чиновник.На місцях влучень ворожих снарядів наразі працюють співробітники ДСНС.»Рятувальники обстежують місцевість – встановлюють наслідки обстрілу», – зазначив голова ОВА.Як додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram , обійшлося без постраждалих, а в інших громадах ніч минула спокійно.Удари РФ по Нікополю та Дніпропетровській областіВійська РФ обстрілюють Дніпропетровську область практично щодня. Найчастіше під ворожий вогонь потрапляє Нікопольський район та саме місто. Для ударів по Нікополю окупанти активно застосовують важку артилерію.Під час минулої атаки міста, 19 червня, російські загарбники також використали артилерію, і в результаті обстрілів у Нікополі було поранено одну людину .Перед цим інтервенти обстрілювали Нікопольський район уночі 17 червня і для ударів по н.п. застосовували артилерію . Внаслідок російських атак були руйнування.А до цього, 16 червня, через ворожі обстріли в Нікополі загинула одна людина , ще один отримав поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.