США стурбовані рішенням тимчасової військової влади Малі вивести миротворців ООН з країни і закликають, щоб цей процес відбувся «організовано та відповідально».Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Міллер заявив, що США стурбовані наслідками цього рішення для безпеки та гуманітарних криз, які торкаються малійського народу.»Сполучені Штати жалкують про рішення перехідного уряду Малі відкликати свою згоду на створення МІНУСМУ (назва миротворчої місії ООН в країні, — ред). Вивід МІНУСМУ має бути впорядкованим і відповідальним, необхідно приділити першочергову увагу безпеці миротворців та малійців», — заявив Міллер. Вивід миротворців ООН з МаліБагатопрофільна комплексна місія Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації в Малі була заснована в 2013 році. Вона мала на меті підтримку політичних процесів у цій країні та виконання низки завдань щодо забезпечення безпеки.Однак після декількох державних переворотів до влади прийшла військова хунта, яка все більше конфліктувала з МІНУСМА. Також вони звернулися до РФ в цілях збільшити свій військовий потенціал.А днями тимчасова влада Малі звернулась до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.