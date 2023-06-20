Вночі, 20 червня, у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.За інформаціє. моніторингових груп, в області працює ППО. До цього Повітряні сили повідомляли про присутність в повітряному просторі Львівщини дронів-камікадзе типу Shahed.Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що загроза в області ще триває.»Зберігайте інформаційну тишу! Не допомагайте окупанту!» — закликав він.Нічна атака РФ 20 червняВ ніч на 20 червня росіяни вкотре влаштували атаку на територію України, в багатьох регіонах була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку ударів ракетами та «шахедами».В декількох регіонах чули вибухи, в тому числі, вони пролунали в Запоріжжі. Там загарбники атакували цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.Також повідомлялось про роботу ППО у Києві та області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.