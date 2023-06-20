Посли країн «Великої сімки» пообіцяли посилити зусилля по позбавленню Росії доступу до високотехнологічних компонентів, за допомогою яких вона виробляє ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів в Twitter. Посли заявили про свою підтримку українцям, які живуть в постійній загрозі від російських обстрілів. «Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України», — зазначили вони.Іноземні компоненти в російських ракетахКраїни-союзники вже ввели низку санкцій проти РФ, які мали б унеможливити постачання іноземних компонентів, що використовуються для створення ракет та ударних БПЛА.Однак, в російських ракетах все ще знаходять іноземні технології. Наприклад, під час удару по Кривому Рогу, під час якого була зруйнована багатоповерхівка, у одній з ракет було приблизно 50 іноземних компонентів.За інформацією Офіса президента, ЄС вже працює над тим, щоб заборонити продаж, постачання, передачу або експорт певних технологій і товарів у треті країни, що значно ускладнить процес обходу санкцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ч