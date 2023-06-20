В окупованому військами РФ Каховському районі Херсонської області пролунали сильні вибухи рано-вранці у вівторок, 20 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «Каховський Рух».За даними представників місцевих сил опору, в Каховці вибух був дуже сильним.Попередньо відбувається детонація ворожих боєкомплектів, додали партизани.Також повідомляється про стрілянину у селищі міського типу Любимівка.»Продовжується стрілянина. Відчуття, наче гатять з усього що можна», — йдеться у публікації.ДовідкаЛюбимівка була окупована російськими загарбниками першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Населений пункт знаходиться всього за кілька кілометрів від районного центру — Каховки, що теж поки що знаходиться під контролем військ РФ.

Каховка та Любимівка на мапі (фото: скрін)Обидва населені пункти знаходяться на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Звідти російські війська часто обстрілюють звільнені ЗСУ міста та селища на правобережжі регіону.У серпні минулого року бійці ЗСУ завдали високоточного удару по російській військовій техніці в ангарах, розташованих у селищі Любимівка.Також нагадаємо, що у грудні російські окупанти обстріляли Каховку, а ракети пускалися з селища Любимівка та потрапили до житлового будинку поряд із Заводом ЕСО.Раніше, 18 червня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наші військові знищили ворожий склад боєприпасів у Генічеському районі на окупованій території Херсонської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.