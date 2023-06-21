У середу, 21 червня, майже по всій Україні очікуються дощі та грози. При цьому температура сягатиме +29 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.В Україні мінлива хмарність.Вночі місцями у північних, центральних та східних регіонах, а вдень по Україні, крім більшості західних та північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози.На заході вночі та вранці місцями туман.Температура вночі 14-19°, на заході 10-15°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіВ столиці та Київській області мінлива хмарність.Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Але вдень без опадів.Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°. По області вночі 14-19°, вдень 24-29°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Додамо, що за прогнозами, цього тижня погода в Україні також буде дощовою. При цьому температура підніметься до +30 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.