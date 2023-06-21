Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав голову Китаю Сі Цзіньпіна «диктатором» через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.Так американський лідер висловився про президента Китаю на заході зі збору коштів у Кентсфілді (штат Каліфорнія), коментуючи його емоції через збиття в США повітряної кулі КНР в лютому.»Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю… повну шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це було великою зніяковілістю для диктаторів, коли вони не знали, що трапилося», — сказав Байден.Американський президент додав, що аеростат не мав бути над місцем, де його виявили.»Він збився з курсу через Аляску, а потім (летів) через Сполучені Штати, і він (Сі Цзіньпін) не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там», — зазначив Байден.Також президент США під час свого виступу закликав присутніх не турбуватися про Китай, який має «реальні економічні труднощі».Новий візит представника Білого дому до КНРДжо Байден на іншому передвиборному заході, у Сан-Франциско, у вівторок заявив, що радник з клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.»Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди незабаром», — сказав він.Так, американський президент в ході виступу обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.Майбутній візит відбудеться після нещодавньої поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, під час якої він провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.На думку Байдена, стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це «добрий і важливий початок». Також він висловив думку, що відносини між Штатами та Китаєм перебувають на «правильному шляху».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.