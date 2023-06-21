Напевно, кожна людина замислюється про те, як часто потрібно їсти. Якщо ж говорити про частоту прийомів харчування, потрібно звертати увагу на спосіб життя, наявність хвороб та й особисті уподобання в їжі.Про те, скільки разів варто їсти на день, розповіла дієтолог Світлана Павлюк у своєму Instagram.Триразове харчуванняЗа словами дієтолога таке харчування ідеально підходить для всіх і дуже необхідне тим, у кого є порушення вуглеводного обміну, цукровий діабет другого типу.До цього ж дуже таке харчування необхідне тим, у кого гіпотиреоз (порушення, при якому щитоподібна залоза виробляє занадто мало гормонів), порушення циклу та зниження фертильності.Дробне харчуванняВ теорії звучить привабливо: невеликі порції допомагають контролювати об’єм їжі, що з’їдається, а постійні перекуси виключають відчуття голоду.А насправді таке харчування призводить до того, що їжа починає займати всі ваші думки: цілий день ви контролюєте час, щоб не пропустити перекус.До цього ж багаторазове харчування змінює гормональний фон, втручається в механізм, який спалює жир, впливає на метаболізм печінки та відправляє калорії в жирові запаси.Пам‘ятайте, що для повного перетравлювання середньої порції їжі потрібно 5-6 годин. Також таке харчування протипоказане при гормональному дисбалансі, порушенні вуглеводного обміну, цукровому діабеті тощо.П’ятиразове харчуванняТаке харчування також підходить не всім. Однак п’ять прийомів їжі на день ідеально підходять вагітним, годуючим, спортсменам, людям, що витрачають дуже багато енергії або з захворюваннями шлунково-кишкового тракту.Також лікарка наголошує, що їсти краще, коли відчуваєте голод, і ні в якому разі себе примушувати не варто.Раніше ми писали про те, що лікар Комаровський назвав 10 найкорисніших продуктів, які допомагають продовжити життя.Також читайте, чи можна їсти продукти, які постраждали від води.