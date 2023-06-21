В ніч на 21 червня росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Зазначається, що по ворожим дронам «відпрацювали» Повітряні сили Хмельницької області.Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.»Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами», — зазначили в ПС.Повітряна атака 21 червняВночі РФ знову обстріляла Україну «шахедами». Через атаку в низці регіонів оголошували повітряну тривогу.Повідомлялось також про вибухи в Хмельницькій області, де через падіння уламків горіла будівля.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.