На Хмельниччині сталася пожежа в будівлі в одній із громад через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей цієї ночі, 21 червня, під час повітряної тривоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.Як уточнюється, окрім пожежі у будівлі також у громаді були аварійні відключення електроенергії.»В одній із громад через падіння уламків спалахнула будівля і сталися аварійні відключення світла», — йдеться у заяві.Вибухи на Хмельниччині пролунали близько п’ятої ранку. На той час у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що в регіоні існує ракетна небезпека та загроза застосування противником ударних дронів «Shahed».Пізніше, вже вранці, у ПС поінформували, що в небі над Хмельницькою областю були збиті всі ворожі дрони — 6 «Шахедів».Нічна атака 21 червняЦієї ночі російські окупанти в черговий раз влаштували повітряну атаку в Україні з використанням ракет і БПЛА типу «Шахед» — у багатьох регіонах лунали повітряні тривоги.Перед цим, 20 червня, РФ також зробила масовану повітряну атаку вночі. Вчора окупанти вночі загалом випустили Україною 35 дронів-камікадзе, 32 з яких були успішно знищені українською ППО.Тоді лунали вибухи у Львові, де було атаковано об’єкт критичної інфраструктури, та Запоріжжі, де ворог атакував цивільну та сільськогосподарську інфраструктуру.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.