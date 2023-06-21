Серед росіян та їх прихильників на окупованих територіях ширяться панічні настрої.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.»Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України», — повідомили там.Так, у Геніченську Херсонської області окупанти розсилають колаборантам SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що викликає у них панічні настрої, зазначили у Генштабі.Контрнаступ ЗСУОстанніми днями контрнаступ ЗСУ перейшов в активну фазу, було звільнено низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. В Інституті вивчення війни повідомляють, що наступальні дії відбуваються по всій лінії фронту.Однак як пише Reuters, наразі задіяно тільки 3 з 12 підготовлених бригад, що свідчить про те, що основний удар буде нанесено пізніше. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.