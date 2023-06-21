Росіяни можуть повторно атакувати Україну дронами-камікадзе типу Shahed в середу, 21 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Там повідомили, що пуски можливі з південного напрямку.»У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — закликали в Повітряних силах.Зазначимо, що на момент публікації повітряну тривогу не оголошували в жодному регіоні.Повітряна атака 21 червняРосіяни продовжують регулярний терор, обстрілюючи міста України ракетами та «шахедами». Сьогодні вночі через атаку дронами оголошували повітряну тривогу в багатьох регіонах.Пізніше пролунали вибухи в Хмельницькій області, там через падіння уламків горіла будівля.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.