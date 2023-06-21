Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі уді склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано, танків — 4006 (+9) од., бойових броньованих машин – 7771 (+21) од., артилерійських систем – 3920 (+32) од., РСЗВ — 615 (+1) од., засоби ППО — 375 (+3) од., літаків – 314 од., вертольотів – 306 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35) од., крилаті ракети — 1214 од., кораблі/катери — 18 од., автомобільної техніки та автоцистерн — 6667 (+22) од., спеціальна техніка – 539 (+8).Ситуація на фронті на ранок 21 червняЗа даними Генштабу, російські війська й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають тяжкі бої. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень.При цьому, згідно з звітом Інституту вивчення війни, сили оборони України досягли певних успіхів у ході наступальних дій на низці напрямків у різних галузях. Зокрема, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції, тоді якокупанти проводили обмежені наземні атаки в районі Бахмута .Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.