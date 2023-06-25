Статьи на эту тему сейчас готовит ряд известных американских журналистов, а отдельные политики США собираются лично обратиться в украинские правоохранительные структуры с просьбой взять под особый контроль эту ситуацию и способствовать доведению дела до справедливого вердикта.

Попутно о сути дела. Вечером 28 мая 2023-го года Гапонову Юлию Леонидовну грубо унизили и нанесли ей телесные повреждения посетители кафе Promenade, расположенного в ЖК «Французский квартал – 2» в Киеве на улице Предславинской, 57.

На понятное и вполне логичное замечание Юлии убрать машину, препятствовавшую свободному въезду жильцов на территорию ЖК, она услышала немотивированные оскорбления в свой адрес; унижение ее чести и достоинства; ей были нанесены телесные повреждения; имело место порча ее личного имущества; а затем отдельные посетители данного кафе (при абсолютном попустительстве совладелиц заведения) начали еще и угрожать ей расправой, пугая дальнейшими негативными последствиями для ее здоровья и жизни.

На следующий же день после этого события, 29 мая 2023 года, Юлия подала заявление в полицию. В своей объяснительной она официально рассказала стражам порядка о том, что именно и как именно с ней произошло. После составления соответствующего протокола Юлии было назначено судебно-медицинское обследование.

Юлия Гапонова – женщина, больная раком. Об этом она прямо и сразу сказала своим обидчикам. Сейчас она тяжело проходит курсы химиотерапии. Бесспорно, что подобные стрессы не могли не отразиться крайне негативно на ее самочувствии и здоровье.

12 июня 2023 года в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) было внесено уголовное производство под номером 12023105060000308. Потерпевшая – Гапонова Ю. Л. Правовая квалификация этого уголовного правонарушения – Уголовный Кодекс5 следователь Мусулега Е. И.

Это досадное событие получило широкий резонанс в украинских и зарубежных СМИ. К возмущению такого дерзкого поведения в отношении больной женщины присоединились известные в Украине блоггеры, журналисты, адвокаты, правозащитники. Так же, как последовал резонанс этой ситуации в СМИ США.

Есть все основания говорить, что главными и непосредственными участниками этого вопиющего правонарушения были четыре человека:

Некий «Вова Димитровский». Именно так называют этого человека в отдельных специфических кругах. Прокопова Елизавета Константиновна, соучредительница кафе Promenade (улица Предславинская, 57, ЖК «Французский квартал – 2», город Киев). Прокопова Наталья Александровна, также соучредительница кафе Promenade (улица Предславинская, 57, ЖК «Французский квартал – 2», город Киев). Владислав Шевчик – человек, о котором вообще ничего не известно. Не понятно, по каким основаниям он находится в Киеве, что именно здесь делает, есть ли на военном учете в столице, в чем конкретно его деятельность и т.д.

Из открытых источников следует, что начиная с марта 2020 года Прокопова Елизавета Константиновна является штатным (с получением ежемесячной зарплаты) помощником-консультантом народного депутата Украины действующего 9-го созыва ВРУ от политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», заместителя председателя этой партии и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Дубиля Валерия Александровича. По проверенным слухам, упомянутое кафе – именно его фактическая собственность. А указанная помощница-консультант народного депутата Украины – это его родственница.

травля, угрозы и попытки дискредитации потерпевшей Юлии Гапоновой продолжаются и по нынешний день. Чувствуется, что в ход идут политические связи соучредительниц кафе Promenade и другие способы воздействия на потерпевшую, которые выливаются в перманентное унижение ее чести и достоинства, бездоказательное обливание ее грязью в социальных сетях и попытки создать вокруг нее невыносимое для нормальной человеческой жизни и лечения. страшная болезнь среды.

Взять под личный контроль дело Юлии Гапоновой в компетентные органы и лиц обратилась общественная организация «Белая лента». Соответствующие письма были направлены Генеральному прокурору Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, руководителю Национальной полиции Украины, заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, а также председателю политической партии «ВО «Батькивщина».

«В то время, когда Украина самоотверженно противостоит российской агрессии, игнорировать подобные вопиющие случаи было бы аморально и несправедливо. Подобные правонарушения должны подвергаться максимальному осуждению со стороны цивилизованного общества как в самой Украине, так и за ее пределами. А уголовная ответственность за это должна быть максимально суровой.

Граждане Украины, несмотря на возраст, пол или социальное положение, должны чувствовать себя безопасно где угодно на собственной земле. Никто не имел и не имеет права избивать и травить женщину в государстве, которое претендует назваться европейским», – говорится в официальном письме ОО «Белая лента».

Есть информация, что соответствующие статьи на эту тему сейчас готовят ряд известных американских журналистов, а некоторые известные политики США собираются лично обратиться в украинские правоохранительные структуры с просьбой взять под особый контроль эту ситуацию и способствовать доведению дела до справедливого вердикта, несмотря на разнообразную «методологию». действий, которые способны применять виновники в целях, скажем так, корректировки хода расследования.

Учитывая, насколько весомую поддержку Украине оказывают США на пути к нашей Победе, подобные правонарушения точно не украшают в глазах наших союзников ни столицу Украины, ни Украину в целом. А такая острая реакция представителей американского общества на дело Юлии Гапоновой является более красноречивым свидетельством того, что справедливость здесь должна стать безальтернативной. Как и, собственно, в любых вопросах или ситуациях, относящихся к правам женщин в цивилизованном государстве Европы.