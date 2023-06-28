Російську ПВК «Вагнера» після спроби її засновника Євгена Пригожина влаштувати переворот у РФ минулого тижня очікує трансформація, і вона вже не існуватиме у своєму нинішньому вигляді.Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.Чиновник висловився про наслідки незавершеного маршу «кухаря Путіна» на Москву зі своїми найманцями минулої суботи, що закінчився за пару сотень кілометрів до російської столиці укладанням домовленостей з Кремлем за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.»Я думаю, що «Вагнер» не продовжить своє існування у нинішньому вигляді», — сказав Кулеба журналістам.При цьому глава МЗС додав, що йому немає діла про подальшу долю російських найманців, які беруть активну участь у військовій агресії Кремля проти України.»Але мені байдуже, що з ними буде, тому що, знаєте, ми думаємо про те, що відбувається в Україні», — зазначив Кулеба.Спроба держперевороту Пригожина та рейд на МосквуМинулого тижня Пригожин звинуватив ЗС РФ в ударах по тилових таборах його найманців, після чого оголосив про наміри вирушити з «вагнерівцями» до РФ, і покарати військове керівництво країни-агресора.За день найманці Пригожина взяли під свій контроль Ростов та низку інших населених пунктів. Потім колони «вагнерівців» почали рухатися у бік Москви. Проте пізніше ватажок найманців припинив цей рейд після розмови із білоруським диктатором Лукашенком.Як стало відомо пізніше, засновник ПВК «Вагнера» вже знаходиться на території РБ. Лукашенко у своїй заяві зазначав, що не проти прийняти і найманців Пригожина до своєї армії.Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що йде підготовка до передачі важкої військової техніки «вагнерівців» до діючих підрозділів Росармії.Більш детально про те, чому бунт «кухаря Путіна» так швидко провалився, — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.