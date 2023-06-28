Окупаційна влада в Запорізькій області планує вивезти близько 300 дітей «на відпочинок» до Чуваської Республіки РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.»Як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на ТОТ міжнародний злочинець Володимир Путін», — зазначили в ЦНС.При цьому, російська сторона не дає батькам виїхати з дітьми на підконтрольні Україні території, тож вони будуть вимушені поїхати разом з ними до РФ.»Нагадаємо, що політика викрадення дітей для подальшої їх асиміляції є ознакою геноциду нації, адже направлена на знищення самоідентифікації нації. Відтак усі, хто допомагає або сприяє вивезенню дітей нестимуть покарання саме за злочини проти людяності», — підкреслили в ЦНС.Депортація українських дітейЗ початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно вивозить українських дітей із окупованих територій. Їх відправляють в Крим, Білорусь чи дальні регіони РФ нібито «на оздоровлення».Ще у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.Нещодавно Путін намагався виправдати депортацію: дітей нібито «рятували із зони конфлікту».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.