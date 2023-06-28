Деякі бойовики приватної військової компанії «Вагнер» після спроби держперевороту в РФ все ще знаходяться на території України.Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.»Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити», — сказав Райдер.Він додав, що зараз немає таких факторів, які б вимагали змін у розсташуванні американських військ у відповідь на події в Росії.Де зараз ПВК «Вагнер»Минулого тижня засновник «Вагнера» Євген Пригожин оголосив демарш проти Міноборони РФ та спробував провести в Росії держпереворот. Його бойовики взяли під контроль Ростов і вже рухались в сторону Москви, однак, так і не дійшли.Пригожину подзвонив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і нібито зміг вмовити його припинити бунт. Потім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин в рамках домовленостей «піде в Білорусь».27 червня стало відомо, що засновник «Вагнера» знаходиться на території Білорусі. А Лукашенко захотів прийняти до складу своєї армії найманців Пригожина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.