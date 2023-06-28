Погода в Україні 28 червня суттєво погіршиться. У низці областей прогнозують дощі, град та шквали вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.У середу в Україні хмарно з проясненнями.Вночі у більшості західних, північних та центральних регіонів, вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-західних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі прогнозується на рівні 12-17°, на півдні до 20°, у західних регіонах 8-13°. Вдень в Україні 18-23°, у південно-східних регіонах 23-28°. Погода в КиєвіУ Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а вдень місцями грози.Температура вночі у столиці буде на рівні 14-16°, вдень 21-23°, по області вночі 12-17°, вдень 18-23°. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз погоди на липень. Середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів, що на 1-2 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.