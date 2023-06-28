У США в штаті Техас кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.Цього місяця у Сполучених Штатах Америки було побито більше десятка історичних температурних рекордів. У п’ятницю в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів, і за прогнозами, у вівторок температура знову підніметься до цієї межі.У Мідленді та Корпус-Крісті очікується +49 градусів, а в Х’юстоні +46. Також, із рекордною спекою стикнувся Техас, де температура сягала майже +50.Через таку високу температуру повітря в Національному парку «Біг-Бенд» на південному заході Техасу загинули двоє людей За даними метеорологічної служби США, спека не відступає навіть вночі.Кліматологи вважають, що 2023 рік може стати найспекотнішим в історії. Світ може побити новий рекорд середньої температури через зміну клімату. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.