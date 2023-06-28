Сьогодні, 27 червня, дощі пройдуть одразу у кількох регіонах. При цьому температура повітря в більшості областей буде до +26, але подекуди буде холодніше, а подекуди і спекотніше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Температура повітря в Україні буде комфортною, протягом дня +20..+26 градусів. А дощі цікаво розподіляться», — розповіла вона.Захід та східЗа даними синоптика, тут — дощі пройдуть з грозами. На сході, правда, дощів не варто чекати у Донецькій області. Що стосується температури повітря, то на північному сході та крайньому заході вона буде «гуляти» в межах +18….+21 градусів. На решті території – +20..+26 градусів.Північ«З північних областей опади ймовірні у Житомирській та у Сумській областях», — розповіла вона.Водночас у Київській та Чернігівській областях буде переважно сухо. Температура повітря тут буде коливатися в межах +20…+26 градусів.ЦентрУ центральній частині дощі очікуються у Вінницькій, Полтавській областях, у Кропивницькому з районами. А ось в Черкаській області буде без опадів. Температура повітря також буде +20…+26 градусів.ПівденьПівденна частина опиниться вся у сухій сонячній погоді. Тут не підведе і температура повітря, яка наблизиться до спекотних показників — +25…+30 градусів.Погода у Києві У Києві, як зазначила Діденко «вівторок буде зайчиком» — тут опадів не очікується, буде сонячно, середня температура буде триматись на рівні +23 градусів.Такий же прогноз дають і синоптики «Укргідрометцентра».

Карта з прогнозом для України 27 червня від «Укргідрометцентру» (facebook.com/UkrHMC)Коли в Україні буде спекотноЯк розповіла Діденко, більш спекотна погода очікується вже на початку липня. Зазначимо, що середня температура повітря в липні 2023 року в Україні буде вищою за норму. Зокрема, вона варіюватиметься в межах від +20…+25 градусів, в Карпатах +16…+18 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.