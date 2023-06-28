Україна та Британія мають намір співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.»Сторони обговорили співпрацю у процесі відстеження викраденого зерна з окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.Питання контролю за викраденим зерном розглядалося на зустрічі першого заступника міністра агрополітики і продовольства Тараса Висоцького та державного міністра у міністерстві довкілля, продовольства й сільських справ Британії Марка Стівена Спенсера.Крім того, політики під час зустрічі обговорили можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, затоплених після підриву греблі Каховської ГЕС, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.Окупанти крадуть зерно на зайнятих територіяхРосійські війська, а також пов’язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.Лише у 2022 році Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох «міністрів» в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.