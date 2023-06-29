Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду Норвегії високоточних плануючих бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання. Орієнтовна сума складає 293 мільйони доларів.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Агентства з оборонної співпраці при Пентагоні.Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.У Міноборони США зазначають, що цей пропонований продаж «підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».Крім того, пропонована угода про продаж Штатами бомб GBU-53/B покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам внаслідок підвищення оперативної готовності, а також посилення можливостей ППО та оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового парку F-35A, йдеться в релізі.Норвегія зможе включити дане обладнання до своїх збройних сил без складнощів.Усього уряд Норвегії раніше запросив закупівлю до 580 багатоцільових снарядів GBU-53/B Small Diameter Bombs-Increment II (SDB-II).Норвегія надає Україні військову допомогуНорвегія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Скандинавська держава після створення Контактної групи з оборони України надала різну зброю для ЗСУТак, Норвегія передала артилерію, танки та боєприпаси. У травні міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам повідомив, що країна надасть Україні 3 радари Arthur та 8 далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Ця допомога виділяється у тісній співпраці з Великою Британією.Нагадаємо також, що у 2023 році збройні сили Норвегії планують провести тренування для 3200 українських військових — як у себе в країні, так і за кордоном.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.