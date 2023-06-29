Індія безкоштовно передала свій ракетний корвет INS Kirpan В’єтнаму. Це перший військовий корабель, подарований Індією будь-якій країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Корвет INS Kirpan залишив порт приписки у середу, 28 червня. Індія та В’єтнам останніми роками зміцнюють свої оборонні зв’язки на тлі більш агресивної зовнішньої політики Китаю.У минулому Індія надавала невеликі катери та військову техніку таким країнам, як Мальдіви та Маврикій, також підводний човен був переданий М’янмі. Передача ракетного корвету до В’єтнаму – це перший випадок, коли Індія передала військовий корабель сусідові Китаю.»Це перший випадок, коли Індія подарувала корвет, що повністю діє, дружній іноземній країні», — йдеться в прес-службі ВМС.У заяві ВМС країни також наголосили, що передача INS Kirpan «відбиває прагнення Індії допомагати своїм однодумцям «у підвищенні їхнього потенціалу та можливостей».Про подарунок було оголошено, коли міністр оборони В’єтнаму генерал Фан Ван Джанг відвідав Індію на початку місяця. Корабель був прийнятий на озброєння у 1991 році. Фрегат оснащений знаряддями середньої та ближньої дальності, пусковими установками та ракетами класу «земля-земля».Індія оновлює та нарощує свій військовий потенціалІндія останніми роками є одним з найбільших імпортерів зброї у світі. У період із 2018 по 2021 рік країна витратила на закупівлю зброї 12,4 млрд доларів.Більшість імпорту припадала на РФ. Але, за даними Bloomberg, у квітні цього року постачання з Росії припинилося. Незважаючи на високу частку імпорту, на власне виробництво країна витрачає багато коштів. Цього року витрати на оборонне виробництво зросли на 12% порівняно з 2022 роком і сягнули 12 млрд доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.