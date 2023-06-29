США та Китай мають намір суттєво збільшити кількість комерційних авіарейсів, щоб задовольнити запити споживачів.Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Партнери домовилися подумати про поетапне збільшення кількості комерційних авіарейсів між Сполученими Штатами та Китаєм», — зазначив Крітенбрінк.За його словами, до спалаху пандемії коронавірусу між США та Китаєм було близько 350 авіарейсів щотижня, тоді як зараз виконується лише 24 на тиждень.»Думаю, ми можемо покращити», — зазначив він.Він також заявив, що сторони досягли згоди про збільшення кількості авіаперельотів під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цього місяця в рамках ширшої домовленості стабілізувати американсько-китайські відносини.Також Крітенбрінк привернув увагу до значного дисбалансу у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї. За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.Відносини США та КитаюСполучені Штати та Китай домовилися стабілізувати своє «суперництво», щоб воно не переросло у конфлікт. При цьому, як зазначають аналітики і політичні оглядачі, країни не змогли досягти серйозного прориву.Напередодні глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпін заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це «добрий і важливий початок».Також Блінкен заявив про те, що Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ для використання у війні проти України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.