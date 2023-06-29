У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.»Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС», — йдеться у повідомленні.Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів — по Краматорську та селу Біленьке — склала 65 осіб.»Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані», — уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.Удар РФ по КраматорськуВійська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.Після ворожої атаки на місці події точилися рятувальні роботи, які ускладнювалися розбором завалів.Більше про ракетну атаку на Краматорськ — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.